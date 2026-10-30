В КНДР впервые показали публике стрельбу из 600-мм РСЗО «Снайпер»

В Северной Корее впервые публично продемонстрировали боевую стрельбу из сверхкрупнокалиберной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня «Снайпер». Показательные пуски состоялись 29 октября в рамках выставки «Развитие беспилотной авиационной техники — 2026», которую посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, перед зрителями выступило целое подразделение реактивных установок. Опубликованные кадры показывают одновременную стрельбу более десяти РСЗО. Северокорейские власти заявили, что демонстрация подтвердила надёжность и эффективность представленных вооружений.

Помимо «Снайпера», военные продемонстрировали пуски тактических крылатых ракет, применение беспилотников-камикадзе и многоцелевых дронов. По утверждению ЦТАК, ракеты класса «воздух — поверхность» и крылатые ракеты поразили островные мишени со стопроцентной точностью. Независимого подтверждения этой оценки нет.

На выставке также представили беспилотные аппараты различного назначения — от разведывательных до ударных. Ким Чен Ын подчеркнул необходимость ускоренного развития беспилотных технологий и применения искусственного интеллекта в военной сфере, назвав превосходство в этой области важной задачей для вооружённых сил страны.

Демонстрация прошла на фоне новых ракетных пусков КНДР. Южнокорейские военные сообщили, что 29 октября зафиксировали запуск примерно десяти баллистических ракет малой дальности из района Вонсана в сторону Японского моря. По их оценке, ракеты преодолели около 250 километров.