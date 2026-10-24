«Создать мощнейшую армию»: Ким Чен Ын объявил о новой военной задаче КНДР
Ким Чен Ын поручил превратить подразделения армии КНДР в элитные боевые части
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Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил создание мощнейшей армии одной из главных задач страны на ближайшие годы. Для достижения этой цели он потребовал повысить боеспособность подразделений Корейской народной армии (КНА) и превратить их в элитные боевые части. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Соответствующее заявление северокорейский лидер сделал на третьем слёте командиров рот, который проходил 22–23 октября в Пхеньяне. Ким Чен Ын лично руководил мероприятием и выступил с программной речью о строительстве сильной армии в новую эпоху.
По мнению главы КНДР, начинать масштабное преобразование вооружённых сил необходимо именно с рот, поскольку они составляют основу армии. Повышение их боевой готовности должно ускорить военную модернизацию страны.
Особое внимание Ким Чен Ын уделил военно-технической подготовке, дисциплине и идеологическому воспитанию военнослужащих. Он потребовал, чтобы каждое подразделение было способно эффективно выполнять поставленные боевые задачи.
В мероприятии приняли участие министр обороны КНДР Ким Сон Ги, начальник Генерального штаба Ли Ён Гиль и другие высокопоставленные военные. По итогам слёта отличившимся командирам вручили государственные и партийные награды.
Ранее Life.ru писал, что КНДР испытала два типа стратегических крылатых ракет подводного базирования. Организатором испытаний выступило Главное управление ракетостроения страны.