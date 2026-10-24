«Создать мощнейшую армию»: Ким Чен Ын объявил о новой военной задаче КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил создание мощнейшей армии одной из главных задач страны на ближайшие годы. Для достижения этой цели он потребовал повысить боеспособность подразделений Корейской народной армии (КНА) и превратить их в элитные боевые части. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Соответствующее заявление северокорейский лидер сделал на третьем слёте командиров рот, который проходил 22–23 октября в Пхеньяне. Ким Чен Ын лично руководил мероприятием и выступил с программной речью о строительстве сильной армии в новую эпоху.

По мнению главы КНДР, начинать масштабное преобразование вооружённых сил необходимо именно с рот, поскольку они составляют основу армии. Повышение их боевой готовности должно ускорить военную модернизацию страны.

Особое внимание Ким Чен Ын уделил военно-технической подготовке, дисциплине и идеологическому воспитанию военнослужащих. Он потребовал, чтобы каждое подразделение было способно эффективно выполнять поставленные боевые задачи.

В мероприятии приняли участие министр обороны КНДР Ким Сон Ги, начальник Генерального штаба Ли Ён Гиль и другие высокопоставленные военные. По итогам слёта отличившимся командирам вручили государственные и партийные награды.