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Опубликовано 17 октября, 09:56

КНДР испытала торпеду «Чам-2.0» с ИИ после более чем 180 тестов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Северная Корея провела испытания высокоскоростной управляемой торпеды «Чам-2.0» с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, запуск состоялся 15 октября. В испытаниях участвовали Академия национальной обороны, Главное управление ракетостроения и Управление по изучению торпедного оружия.

В ЦТАК заявили, что проверка подтвердила мощность двигательной установки и эффективность технологии движения торпеды. Как уточняется в сообщении, соответствующую технологию совершенствовали в ходе более чем 180 испытаний.

КНДР испытала два типа стратегических крылатых ракет подводного базирования
КНДР испытала два типа стратегических крылатых ракет подводного базирования

КНДР регулярно сообщает об испытаниях новых вооружений, в том числе ракетных систем и беспилотных технологий. Ранее Life.ru сообщал о запуске КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Андрей Бражников
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