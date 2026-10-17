КНДР испытала торпеду «Чам-2.0» с ИИ после более чем 180 тестов

Северная Корея провела испытания высокоскоростной управляемой торпеды «Чам-2.0» с применением искусственного интеллекта. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, запуск состоялся 15 октября. В испытаниях участвовали Академия национальной обороны, Главное управление ракетостроения и Управление по изучению торпедного оружия.

В ЦТАК заявили, что проверка подтвердила мощность двигательной установки и эффективность технологии движения торпеды. Как уточняется в сообщении, соответствующую технологию совершенствовали в ходе более чем 180 испытаний.