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Опубликовано 30 октября, 06:55

Ким Чен Ын потребовал усилить армию КНДР за счёт беспилотников и ИИ

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Ким Чен Ын. Обложка © Life.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын потребовал ускорить разработку технологий для беспилотного оружия и активнее внедрять в такие системы искусственный интеллект. Он также призвал повысить их боевые возможности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В соответствии с такой тенденцией развития следует считать первоочередной главной задачей для модернизации вооружённых сил резкое развитие ключевой технологии этой сферы, внедрение искусственного интеллекта в системы беспилотных вооружений», — сказал северокорейский лидер.

По словам Ким Чен Ына, беспилотные системы становятся одним из главных видов вооружений в современных конфликтах, а их применение постоянно расширяется. Он назвал достижение превосходства в этой сфере необходимым условием для развития армии.

Ким Чен Ын также представил стратегию укрепления беспилотных авиационных сил КНДР. Она предусматривает их быстрое расширение и развитие оборонных технологий на основе искусственного интеллекта.

Кроме того, лидер страны заявил, что для сохранения мира государству нужна военная сила. Он подчеркнул, что КНДР продолжает развивать ядерный потенциал и одновременно модернизирует обычные вооружения. В связи с этим Ким Чен Ын призвал учёных добиться новых результатов в разработке беспилотной авиации и военных систем с искусственным интеллектом.

«Создать мощнейшую армию»: Ким Чен Ын объявил о новой военной задаче КНДР
«Создать мощнейшую армию»: Ким Чен Ын объявил о новой военной задаче КНДР

Ранее Life.ru сообщал об испытаниях в КНДР двух типов стратегических крылатых ракет подводного базирования. Их организовало Главное управление ракетостроения страны.

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Лия Мурадьян
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