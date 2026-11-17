Предстоящая встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа может стать важным сигналом всему миру о необходимости решать международные проблемы путём переговоров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» назвал запланированный на саммите АТЭС трёхсторонний формат знаковым событием.

«Это знаковая встреча», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что прежде подобных переговоров не проводилось.

Лидеры трёх государств намерены встретиться 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18–19 ноября. По оценке Пескова, само проведение такого мероприятия имеет большое значение для международного диалога.