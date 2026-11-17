Кремль: Встреча Путина, Трампа и Си станет сигналом для всего человечества
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Предстоящая встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа может стать важным сигналом всему миру о необходимости решать международные проблемы путём переговоров. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести» назвал запланированный на саммите АТЭС трёхсторонний формат знаковым событием.
«Это знаковая встреча», — подчеркнул представитель Кремля, добавив, что прежде подобных переговоров не проводилось.
Лидеры трёх государств намерены встретиться 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры пройдут на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится 18–19 ноября. По оценке Пескова, само проведение такого мероприятия имеет большое значение для международного диалога.
«Так или иначе эта встреча сама по себе может стать весомым сигналом для всего человечества о необходимости диалога для поиска путей решения существующих проблем», — заявил пресс-секретарь президента.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва, Пекин и Вашингтон согласовали проведение первой трёхсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября. Кроме того, официальный представитель МИД Китая Мао Нин рассказала, что участники переговоров намерены обсудить поддержание глобального мира и укрепление стратегической стабильности.