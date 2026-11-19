Первая в истории встреча лидеров Китая, России и США является событием прорывного значения. Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин.

«Встреча высших лидеров Китая, России и США, состоявшаяся впервые в истории, имеет новаторское значение», — сказал политик.

Встреча организована 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Главной особенностью переговоров стал беспрецедентный формат: руководители трёх государств впервые собрались на отдельную совместную встречу. Принимающей стороной выступает Китай, предоставивший для саммита государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан».

Пекин ещё на этапе подготовки подчёркивал историческое значение предстоящего диалога. Официальный представитель китайского МИД Мао Нин заявляла, что руководители трёх держав намерены обменяться мнениями по вопросам поддержания мира и обеспечения стратегической стабильности. Она также обращала внимание на ответственность России, Китая и США за решение глобальных проблем.

Перед трёхсторонним саммитом состоялись отдельные контакты руководителей государств. Путин и Трамп провели двустороннюю беседу, которую американский президент впоследствии назвал подготовкой к переговорам с китайским лидером.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп выразил уверенность в успешном проведении встречи с Путиным и Си Цзиньпином. Американский лидер рассказал, что рассчитывает продолжить обсуждение международных вопросов уже в трёхстороннем формате