Путин, Трамп и Си встретились втроём: Кремль показал первые кадры исторического саммита
Кремль показал первые кадры саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина
Обложка © Кремль
Кремль опубликовал первые кадры трёхстороннего саммита президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры проходят 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Для встречи руководителей трёх держав выбрали государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан». Это первые переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина в таком формате. Их начало было запланировано на 09:30 по московскому времени.
Кремль показал первые кадры саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Видео © Кремль
Утром российский и американский президенты уже провели отдельную двустороннюю встречу. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор прошёл хорошо, хотя оказался непродолжительным.
Подготовка трёхстороннего саммита заняла несколько месяцев. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Москва, Пекин и Вашингтон намерены обсудить наиболее острые международные конфликты. Среди возможных тем также назывались стратегическая стабильность и контроль над ядерными вооружениями.