Кремль опубликовал первые кадры трёхстороннего саммита президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры проходят 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Для встречи руководителей трёх держав выбрали государственную резиденцию «Цилинь Шаньчжуан». Это первые переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина в таком формате. Их начало было запланировано на 09:30 по московскому времени.

Кремль показал первые кадры саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Видео © Кремль

Утром российский и американский президенты уже провели отдельную двустороннюю встречу. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, разговор прошёл хорошо, хотя оказался непродолжительным.