Три лидера и 15 сопровождающих: В Китае раскрыли формат исторического саммита
CCTV: Путина, Си Цзиньпина и Трампа сопроводят по пять чиновников
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На предстоящих трёхсторонних переговорах Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа каждого из лидеров будут сопровождать по пять высокопоставленных чиновников. Таким образом, помимо глав России, Китая и США, во встрече должны принять участие 15 представителей правительств. Об этом сообщил корреспондент Центрального телевидения Китая (CCTV), работающий на месте проведения саммита.
По словам журналиста, такой состав участников показывает, насколько большое значение стороны придают предстоящему разговору. Речь идёт о первой отдельной трёхсторонней встрече действующих руководителей этих государств.
«Каждого лидера будут сопровождать пять высокопоставленных правительственных чиновников», — рассказал корреспондент китайского телеканала.
При этом имена участников переговоров пока названы не полностью. Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков отказался раскрывать состав делегации РФ, хотя подтвердил, что список уже сформирован.
Переговоры запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне, где проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Местом встречи выбрана государственная резиденция председателя КНР.
Одной из центральных тем станет стратегическая стабильность в отношениях крупнейших мировых держав. По словам корреспондента CCTV, она имеет принципиальное значение для поддержания международного мира. Российская сторона также не исключала обсуждения украинского конфликта.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Си Цзиньпин провели более двух часов за закрытыми переговорами. Стороны затронули наиболее острые международные и региональные вопросы, но подробности возможных договорённостей раскрывать не стали. Уже 19 ноября российский президент провёл отдельную встречу с Дональдом Трампом. Разговор продолжался менее часа и завершился без совместных заявлений для прессы. При этом Дмитрий Песков призывал не ждать от трёхстороннего саммита невероятных результатов, отмечая важность самого диалога между государствами.
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