Россия не связывает предстоящую встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с невероятными ожиданиями. В Москве придерживаются сдержанного подхода к возможным результатам трёхсторонних переговоров. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал автору ИС «Вести» Евгению Попову.

При этом представитель Кремля ранее подчёркивал особую значимость предстоящего саммита. По его мнению, сама встреча руководителей трёх крупнейших держав способна стать важным сигналом международному сообществу о необходимости искать решения существующих проблем путём диалога.

Переговоры запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это будет первый отдельный трёхсторонний контакт действующих руководителей России, США и Китая в подобном формате.