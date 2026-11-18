Без завышенных надежд: Песков оценил ожидания от встречи Путина, Трампа и Си
Песков: У РФ нет невероятных ожиданий от встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина
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Россия не связывает предстоящую встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с невероятными ожиданиями. В Москве придерживаются сдержанного подхода к возможным результатам трёхсторонних переговоров. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал автору ИС «Вести» Евгению Попову.
При этом представитель Кремля ранее подчёркивал особую значимость предстоящего саммита. По его мнению, сама встреча руководителей трёх крупнейших держав способна стать важным сигналом международному сообществу о необходимости искать решения существующих проблем путём диалога.
Переговоры запланированы на 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Это будет первый отдельный трёхсторонний контакт действующих руководителей России, США и Китая в подобном формате.
Ранее Life.ru сообщал, что помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал точное время и место исторической встречи. Лидеры соберутся в государственной резиденции председателя КНР в 14:30 по местному времени (09:30 мск). Стороны также рассматривают возможность принятия совместного коммюнике, однако окончательной договорённости по документу пока нет. Позднее Песков рассказал о согласовании основных тем переговоров, уточнив, что участники смогут импровизировать по ходу беседы. Уже 18 ноября Путин провёл двустороннюю встречу с Си Цзиньпином, обсудив развитие российско-китайского сотрудничества.
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