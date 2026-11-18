Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в китайском Шэньчжэне. Встреча проходила на полях саммита АТЭС в широком составе делегаций.

Путин и Си Цзиньпин открыли саммит АТЭС в Шэнчжэне. Видео © Life.ru

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг, искренне рад встретиться с вами в Шэньчжэне», — сказал Путин, начиная переговоры на полях саммита.

Главной темой переговоров стали перспективы дальнейшего развития экономических отношений между Россией и Китаем. Лидеры двух государств обсудили возможности расширения двустороннего сотрудничества.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о тектоническом сдвиге в мировой экономике в пользу Азии. В обращении к Деловому совету АТЭС президент отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в главный промышленный и технологический центр планеты.