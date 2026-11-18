За последние годы мировая экономическая карта заметно изменилась: центр деловой активности переместился в Азиатско-Тихоокеанский регион. Произошедшие перемены оказались гораздо масштабнее прогнозов, которые эксперты строили ещё в начале 2010-х годов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

Российский лидер напомнил, что ещё в 2012 году, когда Владивосток принимал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, участники форума активно обсуждали растущее влияние азиатских государств на глобальные процессы. Тогда предполагалось, что значение региона будет постепенно увеличиваться, а его роль в международной торговле и производстве — становиться всё весомее.

Однако действительность превзошла даже самые смелые ожидания, подчеркнул глава государства.

«Произошёл, без преувеличения, тектонический сдвиг. Сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион стал центром глобальной экономики, главным промышленным и технологическим хабом планеты», — заявил Путин.

Президент также отметил, что в 2012 году участники владивостокского саммита уже видели предпосылки будущих изменений, однако их масштаб тогда было сложно представить.

«В 2012 году, когда Россия впервые принимала саммит АТЭС и Деловой форум в другом, на этот раз российском растущем регионе, в городе Владивостоке, мы много говорили о всё более весомой роли АТР, развивающихся стран Азии в глобальной экономике. Ожидали, что эти объективные тенденции в будущем сохранятся и даже будут ускоряться», — напомнил он.

Нынешний саммит АТЭС проходит 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. В мероприятиях участвует российская делегация во главе с Владимиром Путиным. В повестке форума — развитие международной торговли, инвестиционное взаимодействие, технологическое сотрудничество и укрепление экономических связей между участниками объединения.

Ранее Life.ru рассказывал, что уже восемь стран АТЭС поддержали заявку России на председательство в организации в 2035 году. Среди них Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Сингапур и Малайзия. Москва рассчитывает использовать председательство для расширения торговых связей, развития инвестиций и укрепления транспортных маршрутов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.