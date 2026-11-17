Россия рассчитывает заручиться поддержкой участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и получить право провести саммит объединения в 2035 году. Продвижение российской заявки станет одной из задач Москвы на предстоящем форуме в китайском Шэньчжэне. Об этом посол РФ в КНР Игорь Моргулов рассказал в интервью Центральному телевидению Китая (CCTV).

«Мы рассчитываем, что на этом форуме получит поддержку наша заявка на проведение саммита АТЭС в России в 2035 году», — отметил дипломат.

К настоящему моменту российскую инициативу поддержали уже восемь участников объединения: Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Бруней-Даруссалам и Папуа — Новая Гвинея. При этом для окончательного утверждения кандидатуры необходимо согласие всех 21 экономик АТЭС, поскольку решения в организации принимаются консенсусом.

По словам Моргулова, подача заявки почти на десятилетие вперёд свидетельствует о долгосрочных планах России по развитию сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Посол подчеркнул, что Москва намерена придерживаться целей организации, включая Богорские договорённости 1994 года и ориентиры развития до 2040 года, принятые в Путраджае.

Саммит АТЭС пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавит Владимир Путин. В рамках форума запланированы встречи с зарубежными лидерами, обсуждение торгово-экономического сотрудничества, инвестиций, энергетики и развития транспортных связей.

Ранее Life.ru сообщал, что восемь участников АТЭС поддержали заявку России на председательство в 2035 году. Как рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев, Москва продолжает консультации с партнёрами и рассчитывает добиться необходимого согласования. Возможное председательство планируется использовать для развития торговли, инвестиций, энергетики и цифровой экономики.