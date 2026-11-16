Россия заручилась официальной поддержкой восьми участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в борьбе за право председательствовать в организации в 2035 году. Москва продолжает переговоры с партнёрами и рассчитывает добиться окончательного согласования своей кандидатуры. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Официально нашу кандидатуру поддержали Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Сингапур, Малайзия и Папуа — Новая Гвинея», — сообщил дипломат.

По словам Бердыева, российская сторона активно работает над продвижением заявки и не намерена затягивать процесс её утверждения.

Заявку на председательство России в 2035 году президент Владимир Путин одобрил ещё весной. После этого Москва официально уведомила об этом руководство АТЭС и представителей участников форума.

Всего АТЭС объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, Китай, США, Японию и Южную Корею. Решения здесь принимаются на основе консенсуса, поэтому при утверждении российской кандидатуры потребуется учитывать позиции остальных участников. Москва рассчитывает использовать возможное председательство для развития торговли, инвестиций и транспортно-логистических связей в регионе. Среди российских приоритетов также цифровая экономика, энергетика, продовольственная безопасность и продвижение Большого Евразийского партнёрства.

Очередной саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Российская сторона намерена продолжить консультации по своей заявке в рамках предстоящих встреч.