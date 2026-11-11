Таиланд поддержал заявку России на председательство в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году. Таким образом, число стран, открыто выступивших в поддержку российской инициативы, выросло до четырёх. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

«Российская заявка на председательство в АТЭС собирает поддержку. К КНР, Вьетнаму и Индонезии сегодня присоединился Таиланд», — написал дипломат в своём Telegram-канале.

Россия рассчитывает возглавить АТЭС в 2035 году. Соответствующую заявку ранее одобрил президент Владимир Путин, после чего российская сторона официально уведомила руководство форума и представителей государств-участников.

Москва намерена использовать возможное председательство для развития торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В числе приоритетов российской стороны — упрощение торговли, развитие транспортных и логистических маршрутов, цифровая экономика, энергетика и продовольственная безопасность.

При этом поддержка отдельных государств пока не означает окончательного утверждения российской заявки. Решения в АТЭС принимаются на основе консенсуса участников. Москва рассчитывает получить необходимое согласование на предстоящем саммите организации в Китае.

Саммит АТЭС запланирован на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. В его рамках ожидаются переговоры лидеров государств и обсуждение дальнейшего развития экономического взаимодействия в регионе.

Россия уже председательствовала в АТЭС в 2012 году. Тогда центральным событием стал саммит во Владивостоке, по итогам которого участники приняли пакет договорённостей о развитии торговли, инвестиций и региональной интеграции.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин утвердил заявку России на председательство в АТЭС в 2035 году. По словам Марата Бердыева, в случае её одобрения Москва рассчитывает организовать около 200 мероприятий, включая встречи лидеров и министров, отраслевые конференции и заседания рабочих структур форума.