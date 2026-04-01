Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году

Президент Владимир Путин утвердил заявку России на председательство в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2035 году. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев. По его словам, решение уже доведено до стран-участниц и руководства организации.

«Официально уведомил исполдиректора АТЭС Э. [Эдуардо] Педросу и своих коллег по форуму — старших должностных лиц — о принятии главой государства данного решения», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что в рамках будущего председательства Москва намерена продвигать инициативу Большого Евразийского партнерства. Речь также идёт о развитии собственных решений в торговле, инвестициях, цифровой сфере, энергетике, агропроме и логистике.

По оценке представителя МИД, речь идёт об организации 200 мероприятий. Среди них — саммит лидеров, встречи министров иностранных дел и торговли, а также профильные конференции и заседания рабочих структур. Бердыев напомнил, что Россия уже руководила форумом в 2012 году. Тогда был сформирован значительный пакет договоренностей, закреплённый в итоговой декларации саммита во Владивостоке.

Он добавил, что страна стояла у истоков ряда ключевых направлений работы объединения. В их числе — развитие удалённых территорий, продовольственная безопасность, туризм и цифровая трансформация. В настоящее время реализуется семь проектов, включая инициативы по применению искусственного интеллекта в креативной сфере и анализу больших данных.

«Рассматриваем наш шаг вновь встать у штурвала АТЭС как демонстрацию ответственного и продуктивного подхода к укреплению потенциала объединения согласно принципам «Путраджайских ориентиров развития АТЭС до 2040», а именно: построения открытого, динамичного, жизнестойкого и мирного АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона, — Прим. Life.ru)», — заявил Бердыев.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр. Глава государства напомнил, что наша страна уже принимала их дважды — в 1980 и 2014 годах.