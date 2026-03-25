Путин определил Москву местом проведения третьего саммита Россия – Африка

Президент России Владимир Путин своим указом определил Москву в качестве города, где в 2026 году состоится третий саммит Россия — Африка, а также другие мероприятия в рамках этого формата. В документе, размещённом на официальном портале правовой информации, говорится о необходимости подготовки и проведения этих событий.

«В целях подготовки и проведения в РФ в 2026 году третьего саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка постановляю: определить г. Москву местом проведения в 2026 году третьего саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка», — говорится в указе.

Тем же указом глава государства сформировал организационный комитет, который возглавит помощник президента Юрий Ушаков, для координации всех подготовительных работ.

До этого сообщалось, что Экваториальная Гвинея направила официальное предложение президенту России Владимиру Путину провести саммит Россия — Африка на своей территории. Республика ежегодно проводит три или четыре крупных международных форума. В частности, на её территории ранее уже успешно прошли саммиты Турция — Африка, Арабский мир — Африка и Латиноамериканские государства — Африка.