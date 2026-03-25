25 марта, 18:36

Путин определил Москву местом проведения третьего саммита Россия – Африка

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Президент России Владимир Путин своим указом определил Москву в качестве города, где в 2026 году состоится третий саммит Россия — Африка, а также другие мероприятия в рамках этого формата. В документе, размещённом на официальном портале правовой информации, говорится о необходимости подготовки и проведения этих событий.

«В целях подготовки и проведения в РФ в 2026 году третьего саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка постановляю: определить г. Москву местом проведения в 2026 году третьего саммита Россия — Африка и других мероприятий в формате Россия — Африка», — говорится в указе.

Тем же указом глава государства сформировал организационный комитет, который возглавит помощник президента Юрий Ушаков, для координации всех подготовительных работ.

От сафари до экспедиций: Почему туристы из России всё чаще выбирают Африку
До этого сообщалось, что Экваториальная Гвинея направила официальное предложение президенту России Владимиру Путину провести саммит Россия — Африка на своей территории. Республика ежегодно проводит три или четыре крупных международных форума. В частности, на её территории ранее уже успешно прошли саммиты Турция — Африка, Арабский мир — Африка и Латиноамериканские государства — Африка.

Наталья Демьянова
