Путин: Россия открыта для проведения летних и зимних Олимпийских игр

Российский лидер Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России со 115-летием и подтвердил готовность страны принимать летние и зимние Олимпийские игры. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отмечу, что наша страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и, начиная с 1900 года, участвовала в возрождённых Олимпийских играх, дважды принимала их у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи. И оба раза на высочайшем организационном и творческом уровне, что было признано МОК», — говорится в обращении главы государства.

Путин подчеркнул, что Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр и готова вносить вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма. Президент также отметил вклад тех, кто стоял у истоков отечественного спорта и укреплял его победные традиции.

