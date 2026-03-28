28 марта, 11:17

В России переживает «бум» исконно русский вид спорта — лапта

В России за три года число клубов лапты выросло более чем вдвое

Исконно русский вид спорта — лапта — переживает в России настоящий бум. За последние три года количество клубов увеличилось более чем в два раза, сообщает Sport Baza.

В текущем сезоне в Профессиональную лигу русской лапты (ПЛРЛ) входит около 70 команд, а с учетом других лиг по всей стране насчитывается почти 100 клубов. Для сравнения: в 2023 году, когда лига только запускалась, в ней участвовали 27 команд из 15 регионов. Через год их число выросло до 84. Активно развивается и детское направление: юные спортсмены соревнуются в трех возрастных категориях — от 6 до 16 лет.

Один из главных факторов стремительного роста — доступность. Инвентарь для лапты обходится недорого: бита стоит около тысячи рублей, вместо специализированных мячей можно использовать теннисные, а форма — обычные футболка и шорты.

Ранее в России предложили ввести материальные и нематериальные поощрения для граждан, систематически занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни. Согласно документу, Министерству спорта и Министерству здравоохранения поручено до конца первого квартала 2027 года подготовить методические рекомендации по поощрению людей, которые активно занимаются физической культурой и массовым спортом.

BannerImage
Александра Мышляева
