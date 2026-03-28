Кабмин хочет материально поощрять россиян, занимающихся спортом
В России планируют ввести материальные и нематериальные поощрения для граждан, систематически занимающихся спортом и ведущих здоровый образ жизни. Об этом свидетельствует утверждённый правительством план.
Согласно документу, Минспорт и Минздрав до первого квартала 2027 года должны разработать методические рекомендации по стимулированию работников, активно занимающихся физкультурой и массовым спортом, пишет ТАСС.
Вероятно, таким образом власти хотят обезопасить хотя бы какую-то часть населения России, ведь эксперты считают, что к 2035 году половина людей во всём мире будут иметь лишний вес и страдать от ожирения. В РАН указывают, что РФ находится в первой десятке стран по темпам его нарастания.
