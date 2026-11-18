Страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны отстаивать международный порядок, сложившийся после Второй мировой войны, и содействовать формированию многополярного мира. С таким призывом выступил председатель КНР Си Цзиньпин на Деловом саммите АТЭС в Шэньчжэне.

«Чем сложнее внешняя обстановка, тем решительнее мы должны отстаивать послевоенный международный порядок, содействовать равноправному и упорядоченному развитию многополярного мира, а также всеобъемлющей и инклюзивной глобализации экономики», — заявил китайский лидер.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин может провести неформальную встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что полноценные переговоры лидеров двух стран не запланированы, однако возможность их общения на полях форума не исключается.