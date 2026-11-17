Москва не получала запросов от Японии и Канады о проведении встреч на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в комментарии «Известиям».

На вопрос журналистов, поступали ли российской стороне обращения от представителей Токио и Оттавы с предложениями организовать контакты, представитель Кремля ответил коротко: «Нет».

При этом отсутствие официальных запросов не означает полного исключения возможных встреч. Ранее Песков допускал, что Владимир Путин сможет неформально пообщаться с премьер-министром Японии Санаэ Такаити непосредственно в кулуарах саммита. Однако отдельные полноформатные переговоры двух лидеров пока не запланированы.

Саммит АТЭС пройдёт в Шэньчжэне 18–19 ноября. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, Китай, США, Японию и Канаду. Одной из главных тем встречи станет развитие экономического сотрудничества и укрепление торговых связей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кремле не видели оснований для отдельной встречи Путина с японским премьером на саммите АТЭС из-за позиции Токио в отношении Москвы. При этом японские политики ранее высказывались за сохранение диалога с Россией.