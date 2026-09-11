Путин не планирует встречаться с премьером Японии на фоне спора из-за хризантемы

Президент России Владимир Путин, скорее всего, не встретится с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на полях саммита АТЭС для проведения беседы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью ИС «Вести».

«Не думаю. По крайней мере, с нашей стороны никаких инициатив нет. Мы видим достаточно недружелюбное отношение к нашей стране со стороны японского премьера», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Ранее Мунэо Судзуки, депутат верхней палаты парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии, сообщил, что на личной встрече с Такаити она согласилась с важностью японско-российских отношений. Тогда парламентарий указал главе правительства на значимость двусторонних связей, и премьер, по его словам, поддержала этот тезис.