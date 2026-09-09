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Опубликовано 9 сентября, 11:50

«Блестящий ответ»: В Китае восхитились отказом Путина уступить Японии

Baijiahao: Ответ Путина Японии из-за памятника вызвал восторг в Китае

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Отказ России убирать изображение хризантемы с памятника советскому солдату в Хабаровске вызвал широкий отклик в Китае. Авторы китайского издания Baijiahao назвали реакцию Москвы на требования Токио «блестящим ответом».

Поводом для спора стал 15-метровый монумент, на котором советский воин разбивает прикладом пограничный столб с хризантемой. Этот символ связан с японским императорским домом. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала демонтировать памятник, назвав его оформление неприемлемым. Ранее японская сторона также обращалась с просьбой убрать с композиции изображение хризантемы.

В Baijiahao связали недовольство Токио с историческим значением символа и событиями периода японского милитаризма. По мнению авторов публикации, памятник в Хабаровске стал напоминанием о тех страницах истории, которые в Японии воспринимают болезненно.

Российская сторона менять композицию не намерена. Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко заявил, что хризантема останется на монументе, поскольку в данном случае она используется как символ милитаристской Японии.

«Не про цветочки»: Захарова объяснила Японии смысл памятника в Хабаровске
«Не про цветочки»: Захарова объяснила Японии смысл памятника в Хабаровске

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Наталья Демьянова
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