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Опубликовано 6 сентября, 00:13

Премьер Японии потребовала от России убрать памятник в Хабаровске

Обложка © Администрация Хабаровска

Обложка © Администрация Хабаровска

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал, посвящённый победе СССР над Японией и установленный в Хабаровске. Об этом глава японского правительства написала в соцсети X.

«Правительство Японии твёрдо требует от российской стороны приостановить установку памятника и демонтировать его», заявила Такаити.

Памятник в Хабаровске. Фото © Правительство Хабаровского края

Памятник в Хабаровске. Фото © Правительство Хабаровского края

Японский премьер считает, что на памятнике изображено уничтожение герба с хризантемой. Этот цветок считается символом Японии. По мнению Такаити, такое оформление мемориала недопустимо.

Глава японского правительства также сообщила, что Токио продолжит требовать от российской стороны демонтировать установленный в Хабаровске памятник.

Послевоенное обеление истории: Почему Япония требует убрать хризантему с мемориала ВОВ под Хабаровском
Послевоенное обеление истории: Почему Япония требует убрать хризантему с мемориала ВОВ под Хабаровском

Ранее японские власти уже обращались к России с требованием убрать изображение хризантемы с мемориала. В Российском военно-историческом обществе тогда заявили, что не планируют менять оформление памятника. В организации объяснили, что хризантема в этом случае символизирует не только японский императорский дом, но и эпоху милитаризма.

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Лия Мурадьян
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