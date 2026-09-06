Премьер Японии потребовала от России убрать памятник в Хабаровске

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от России демонтировать мемориал, посвящённый победе СССР над Японией и установленный в Хабаровске. Об этом глава японского правительства написала в соцсети X.

«Правительство Японии твёрдо требует от российской стороны приостановить установку памятника и демонтировать его», — заявила Такаити.

Памятник в Хабаровске. Фото © Правительство Хабаровского края

Японский премьер считает, что на памятнике изображено уничтожение герба с хризантемой. Этот цветок считается символом Японии. По мнению Такаити, такое оформление мемориала недопустимо.

Глава японского правительства также сообщила, что Токио продолжит требовать от российской стороны демонтировать установленный в Хабаровске памятник.

Ранее японские власти уже обращались к России с требованием убрать изображение хризантемы с мемориала. В Российском военно-историческом обществе тогда заявили, что не планируют менять оформление памятника. В организации объяснили, что хризантема в этом случае символизирует не только японский императорский дом, но и эпоху милитаризма.