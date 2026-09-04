Япония потребовала убрать хризантему с памятника в Хабаровске — Россия сказала твёрдое «‎нет»

Изображение императорской хризантемы останется на мемориале Победы над милитаристской Японией, который открыли в Хабаровске сегодня, 4 сентября. Российская сторона отказалась демонтировать этот символ после обращения Генерального консульства Японии.

Видео © Телеграм / Официальный канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина

В Российском военно-историческом обществе сообщили, что просьба японской стороны поступила за день до открытия мемориального комплекса в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко заявил, что менять оформление памятника не будут. По его словам, хризантема в данном контексте является не только символом японского императорского дома, но и знаком эпохи милитаризма.

«Памятник, который мы открываем завтра утром, наполнен символами. И одним из таких символов, безусловно, является пограничный столб. Это точная копия пограничного столба, который Императорская Япония поставила на острове Сахалин», — отметил Овсиенко.

В РВИО подчеркнули, что мемориал посвящён победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Комплекс создан обществом совместно с правительством Хабаровского края.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в 81-ю годовщину окончания Второй мировой войны заявил, что память о подвиге народов, победивших нацистскую Германию и милитаристскую Японию, необходимо передавать будущим поколениям.