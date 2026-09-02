Почему Россия отмечает окончание Второй мировой войны 3 сентября, а не 9 мая

9 мая Россия празднует Победу в Великой Отечественной войне, но Вторая мировая на этом не закончилась. Последняя точка была поставлена почти через четыре месяца — после капитуляции Японии. Причём официальный акт подписали 2 сентября 1945 года. Почему же в российском календаре окончание Второй мировой войны связано с 3 сентября? Life.ru объясняет, откуда взялись сразу три даты — 9 мая, 2 и 3 сентября — и какая из них что означает.

КОРОТКИЙ ОТВЕТ

Вторая мировая война формально завершилась 2 сентября 1945 года, когда Япония подписала акт о капитуляции. 3 сентября в СССР объявили Праздником Победы над Японией. В современной России именно 3 сентября установлено как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. 9 мая относится к Победе над нацистской Германией и окончанию Великой Отечественной войны.

Когда началась и когда закончилась Вторая мировая война

В общепринятой международной хронологии Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии на Польшу и закончилась 2 сентября 1945 года официальной капитуляцией Японии.

Для России в этой хронологии есть ещё две особенно важные даты. 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. А 3 сентября — установленный законом День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Главные даты в одном месте

Инфографика © Life.ru: четыре главные даты Второй мировой войны — от нападения Германии на Польшу до Победы над Японией.

Почему Вторая мировая война не закончилась 9 мая 1945 года

Потому что 9 мая завершилась война СССР с нацистской Германией, но Япония продолжала воевать в Азии и на Тихом океане.

Германский акт о безоговорочной капитуляции вступил в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени. В Москве в этот момент уже наступило 9 мая. Поэтому именно 9 мая стало советским Днём Победы и осталось главной памятной датой Великой Отечественной войны.

Однако Вторая мировая была глобальным конфликтом. После разгрома Германии боевые действия против Японии продолжались ещё несколько месяцев, поэтому 9 мая нельзя считать датой окончания всей Второй мировой войны.

Что произошло между 9 мая и капитуляцией Японии

Летом 1945 года война продолжалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 26 июля США, Великобритания и Китай опубликовали Потсдамскую декларацию с требованием безоговорочной капитуляции Японии.

6 августа США сбросили атомную бомбу на Хиросиму. 8 августа СССР объявил войну Японии, а с 9 августа советские войска начали наступление против японских сил в Маньчжурии. В тот же день атомная бомба была сброшена на Нагасаки.

Атомная бомба «Малыш», сброшенная США на Хиросиму 6 августа 1945 года. Фото © Imago / TASS

На решение японского руководства прекратить войну повлиял комплекс военных и политических факторов, включая атомные бомбардировки, вступление СССР в войну и общее положение Японии. 15 августа император Хирохито сообщил населению о принятии условий капитуляции. Но юридически война ещё не была завершена: требовалось подписать официальный акт.

Когда Япония подписала капитуляцию

Церемония состоялась 2 сентября 1945 года на борту американского линкора USS Missouri в Токийском заливе. Документ подписали представители Японии и союзных держав. От СССР подпись поставил генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

Национальный архив США прямо называет этот документ актом, который завершил Вторую мировую войну 2 сентября 1945 года. Российская Президентская библиотека также указывает: акт о безоговорочной капитуляции Японии был подписан 2 сентября и завершил Вторую мировую войну.

Поэтому на вопрос «когда закончилась Вторая мировая война?» в исторической хронологии ответ — 2 сентября 1945 года.

Тогда почему Россия отмечает окончание Второй мировой войны 3 сентября

Потому что 3 сентября — не дата подписания капитуляции, а советская дата празднования победы над Японией, позднее восстановленная в российском календаре.

Участники советско-японской войны после завершения Маньчжурской наступательной операции: старшины Иван Коршунов и Алексей Афанасенко. Фото © Александр Становов/ТАСС

2 сентября 1945 года, в день подписания капитуляции, Президиум Верховного Совета СССР издал указ «Об объявлении 3 сентября праздником Победы над Японией». В нём 3 сентября устанавливалось как день всенародного торжества. Именно эта дата была выбита и на оборотной стороне медали «За победу над Японией».

Важно: разница между 2 и 3 сентября возникла не из-за часовых поясов. Капитуляцию подписали в 9:02 по токийскому времени — в Москве было 4:02 того же 2 сентября. Третье сентября появилось как отдельная государственная дата празднования.

Почему в России сначала было 2 сентября, а потом стало 3-е

Современный российский календарь менялся несколько раз.

В 2010 году законом была установлена памятная дата: 2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год).

В 2020 году 2 сентября исключили из перечня памятных дат, а 3 сентября внесли в перечень дней воинской славы как День окончания Второй мировой войны (1945 год).

В 2023 году официальное название уточнили. Теперь это «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Эта формулировка действует и в 2026 году.

2 сентября или 3 сентября — какая дата правильная

Обе даты правильные, если не смешивать два разных смысла.

2 сентября 1945 года — историческая дата подписания акта о капитуляции Японии и формального окончания Второй мировой войны.

3 сентября — российский День воинской славы, восходящий к советскому Празднику Победы над Японией.

Поэтому точнее всего говорить так: Вторая мировая война формально завершилась 2 сентября 1945 года, а 3 сентября в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Почему 9 мая и 3 сентября не противоречат друг другу

Потому что это даты разных уровней одной войны. 9 мая связано с победой СССР над нацистской Германией и окончанием Великой Отечественной войны. 2 сентября был подписан последний акт капитуляции одной из главных держав оси — Японии. А 3 сентября стало советским, а затем российским днём памяти о победе над Японией и финале Второй мировой войны.

Инфографика © Life.ru: почему 9 мая, 2 сентября и 3 сентября обозначают разные этапы завершения Второй мировой войны

Именно поэтому фраза «война закончилась 9 мая» верна применительно к Великой Отечественной войне, но не ко Второй мировой в целом.

Частые вопросы

Когда закончилась Вторая мировая война?

Формальной датой окончания Второй мировой войны считается 2 сентября 1945 года — день подписания Японией акта о капитуляции.

Почему в России окончание Второй мировой отмечают 3 сентября?

Потому что 3 сентября 1945 года в СССР было объявлено Праздником Победы над Японией. В современной России эта дата получила статус дня воинской славы.

Почему Вторая мировая война не закончилась 9 мая?

9 мая завершилась Великая Отечественная война и война с нацистской Германией для СССР. Япония продолжала войну до капитуляции в сентябре 1945 года.

Когда СССР вступил в войну с Японией?

СССР объявил войну Японии 8 августа 1945 года. Наступление советских войск началось 9 августа.

Кто подписал капитуляцию Японии от СССР?

От Советского Союза акт о капитуляции Японии подписал генерал-лейтенант Кузьма Деревянко.

3 сентября — выходной день в России?