«Наш долг — не дать переписать историю»: Володин призвал защищать правду о победе

Память о подвиге народов, победивших нацистскую Германию и милитаристскую Японию, необходимо передавать будущим поколениям. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в 81-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

«Наш долг — сделать всё, чтобы защитить правду о подвиге тех, благодаря кому мы сегодня живем. Передавать память об их мужестве и стойкости из поколения в поколение», — отметил Володин.

Председатель Госдумы напомнил о масштабах потерь в самой кровопролитной войне в истории человечества. Советский Союз потерял 27 млн человек, Китай — 35 млн за 14 лет сопротивления милитаристской Японии. Потери США составили 413 тыс. человек, Великобритании — 450 тыс.

Отдельно Володин отметил значение разгрома Квантунской армии в Маньчжурии. По его словам, это событие положило конец оккупации и насилию в отношении Китая, Кореи, Вьетнама и других территорий Юго-Восточной Азии.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске временно изменят схему движения и парковки из-за подготовки к параду, посвящённому победе над Японией и окончанию Второй мировой войны. Ограничения будут действовать 2 и 3 сентября.