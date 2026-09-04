Послевоенное обеление истории: Почему Япония требует убрать хризантему с мемориала ВОВ под Хабаровском

Требуя убрать хризантему с памятника в Хабаровске, который создан в знак победы над Японией во Второй мировой войне, Токио пытается всего лишь обелить себя, а точнее — императорский дом страны. Об этом рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков, комментируя возмущения японских властей из-за монумента.

В Японии престол называют «Хризантемовый трон». Изначально это связь с божеством Солнца. Японцы же позиционируют себя потомками богини Аматерасу. Богиня Аматерасу — это у нас как раз богиня Солнца по японским поверьям, если читать «Кодзики». И как раз хризантема считается символом Солнца. Если вы посмотрите на хризантему, она чем-то похожа на солнце: такой шарик, и когда раскрывается, от него как бы идут лучи. Из-за этой похожести цветка на солнце он и был выбран в качестве герба императорского дома Виктор Кузьминков ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Самое главное здесь — это связь с Солнцем, потому что японцы считают себя потомками солнечных богов. Император тоже имеет божественное происхождение, он потомок богов, продолжил эксперт. Но уже с начала ХХ века для Токио хризантема получила и второе значение — это символ военной экспансии страны. Сейчас японцы, напомнил Кузьминков, пытаются обелить себя, что довольно типично для послевоенной японской традиции. Во многом это случилось из-за того, что после войны союзники сначала договорились о демилитаризации и денацификации Японии по аналогии с Германией. Но, к сожалению, под давлением США началась другая политика.

«Соответственно, сменили курс, выпустили всех бывших преступников класса «А», за исключением казнённых. И эти товарищи снова сели в свои кресла — и премьер-министры, и министры иностранных дел. То есть процесс денацификации в Японии, в отличие от Германии, не был завершён», — отметил собеседник Life.ru

К сожалению, в Японии началось обеление истории. Власти стали говорить, что это была не захватническая война, а «освобождение народов Азии от европейских колонизаторов». Таким образом они оправдывали захват всей Юго-Восточной Азии и Китая во время Второй мировой войны. Эта тенденция очень характерна для послевоенной Японии: учебники переписывались, создавался миф о том, что император вообще не принимал участия в принятии решений, хотя именно он отдавал все приказы. В Токио попытались свалить всё на военную верхушку, будто это только они принимали решения о вступлении в войну, пояснил специалист.

Здесь прослеживается тенденция вывести императорский дом из-под удара и сказать, что он ни при чём. В японских учебниках написано, что военные сами принимали такие решения. Но на самом деле все военные подчинялись императору и в начале войны, когда он отдал приказ о наступлении, и в конце. В результате японцы сейчас учат историю, где император «весь в белом», а все кровавые вещи творили распоясавшиеся военные. Такая вот логика, резюмировал Кузьминков.

К тому же японцы пытаются представить это так, будто современная Япония имеет прямую преемственность с довоенной. Вроде была капитуляция и лишение суверенитета на время оккупации, появилась новая Конституция, но раз император сохранился, то это та же самая страна. Они настаивают на том, что международно-правовой статус государства не был потерян, хотя на самом деле это не так.

Всё это связано с тем, что вовремя не была проведена денацификация. Те, кто совершал преступления, снова оказались на руководящих должностях, и история переписывалась несколько раз. Конечно, в Японии есть мнение, что нужно извиняться и каяться, но об этом говорят всё меньше. Кстати, у нас 3 сентября считается Днём Победы над Японией, а 2 сентября — днём окончания Второй мировой войны. В Японии же окончанием войны считают 15 августа, а второе число вообще не отмечают Виктор Кузьминков ведущий научный сотрудник Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

Собеседник Life.ru напомнил, что именно 2 сентября на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе был подписан акт о капитуляции. При этом японские власти считают, что это просто «формальное подписание бумаг». Для них война закончилась, когда император издал рескрипт о сложении оружия, в котором ни слова не говорилось о поражении, он просто призывал закончить сопротивление, объяснил эксперт.

Напомним, Япония потребовала убрать хризантему с памятника в Хабаровске. Москва отказала. В Российском военно-историческом обществе отметили, что просьба японской стороны поступила за день до открытия мемориального комплекса в Хабаровском краевом парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко заявил, что менять оформление памятника не будут. Хризантема в данном контексте является не только символом японского императорского дома, но и знаком эпохи милитаризма. В РВИО подчеркнули, что мемориал посвящён победе над Японией, сотрудничавшей с фашистской Германией, и окончанию Второй мировой войны.