Путин: РФ сожалеет об ухудшении отношений с Японией, но это на 100% вина Токио

Российский лидер Владимир Путин заявил, что его не удивила реакция японских властей на его визит на Курильские острова, однако он находит странной позицию Токио по отношению к России в целом. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, президент подчеркнул, что ответственность за напряжённость в отношениях между Россией и Японией полностью лежит на Токио.

Путин обратил внимание, что Москва не предпринимала шагов для ухудшения отношений с Токио и, напротив, старалась сохранять взаимодействие с Японией.

«Всё, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений — целиком и полностью на совести японского правительства», — отметил глава государства.

По словам президента, Япония начала постепенно ухудшать отношения с Россией без действий Москвы, которые могли бы стать причиной такого развития событий. Путин добавил, что российская сторона сожалеет о сложившейся ситуации.

«Они взяли на голом месте, неспровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь причём? Ну, пожалуйста, если вы настроены ухудшать наши отношения, ну ладно. Мы сожалеем об этом, но это их вина 100%», — сказал президент.

Напомним, ранее Владимир Путин впервые посетил Курильские острова и приехал на Итуруп. Что президент делал на острове, почему Япония выразила протест, кому принадлежат Южные Курилы и в чём суть территориального спора — в материале Life.ru.