Глава МИД РФ Сергей Лавров не называл нынешнюю Японию врагом России, а напомнил Токио о его особом историческом статусе, закреплённом в Уставе ООН. На это обратил внимание автор публикации на китайской платформе Sohu.

Отвечая на протест из-за поездки Владимира Путина на Итуруп, глава МИД РФ зачитал статью 107 Устава ООН. Она входит в систему так называемых положений о вражеских государствах наряду со статьями 53 и 77.

Под этим термином понимаются страны, которые во время Второй мировой войны выступали против государств — основателей ООН. Япония относится к этой историко-правовой категории как участница войны на стороне держав оси, а не потому, что Москва якобы присвоила ей новый статус.

По трактовке Sohu, смысл заявления Лаврова заключался в другом. Вступив в ООН в 1956 году, Япония признала весь устав организации, включая положения, связанные с итогами войны и ответственностью бывших агрессоров.

Таким образом, Москва перевела спор из плоскости территориальных притязаний в вопрос о признании послевоенного устройства. Попытки Токио оспорить принадлежность Южных Курил в России рассматривают как посягательство на итоги Второй мировой войны.

При этом Sohu отдельно подчёркивает, что статья 107 не стала автоматическим разрешением на какие-либо силовые действия. Напоминание о «вражеских государствах» служит политическим и правовым предупреждением на фоне изменения оборонной политики Японии и дискуссий о её ремилитаризации.

Новый виток спора начался после посещения Владимиром Путиным Итурупа 13 августа. Токио выразил решительный протест, тогда как Москва настаивает, что Южные Курилы вошли в состав страны на законных международных основаниях и являются неотъемлемой частью России.