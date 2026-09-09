«Не про цветочки»: Захарова объяснила Японии смысл памятника в Хабаровске

Памятник «Победа на Востоке» в Хабаровске посвящён разгрому милитаристской Японии в 1945 году, а изображённая на нём хризантема является частью исторической композиции. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя претензии Токио к новому монументу.

Японскую сторону возмутила центральная сцена мемориала: советский солдат прикладом винтовки разбивает пограничный столб с 16-лепестковой хризантемой — символом японского императорского дома. В Токио заявили, что такая композиция затрагивает чувства японцев, и потребовали демонтировать памятник.

«Мы не цветочки, не хризантемы оскорбляем. Речь идёт о памятнике в честь Победы над милитаристской Японией в 1945 году», — подчеркнула Захарова.

Мемориальный комплекс «Победа на Востоке» открыли в Хабаровске 4 сентября. Его центральная часть — 15-метровая бронзовая фигура советского бойца. Разбитый им столб воспроизводит японский пограничный знак, устанавливавшийся на Сахалине после Русско-японской войны, когда юг острова перешёл под контроль Японии.

Ещё до открытия памятника Генеральное консульство Японии в Хабаровске просило убрать из композиции изображение хризантемы. В Российском военно-историческом обществе отказались это делать, заявив, что символ использован осознанно и в контексте мемориала олицетворяет именно милитаристскую Японию периода Второй мировой войны.

Позднее премьер-министр Японии Санаэ Такаити уже потребовала демонтировать весь монумент. Российская сторона менять композицию не намерена.