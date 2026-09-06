«Осталось потребовать от Солнца не светить»: Захарова ответила премьеру Японии

Японии осталось потребовать от ветра не дуть, а от Солнца — не светить после призыва демонтировать памятник Победы в Хабаровске. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила премьер-министру Японии Санаэ Такаити.

«Осталось потребовать от ветра не дуть и Солнца не светить. Наша земля, защищённая предками; наша история, основанная на фактах; наша память, запечатлённая в памятнике», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что отношение Токио к собственной истории не должно распространяться на другие страны. По её словам, Россия намерена сохранять память о событиях Второй мировой войны.

Поводом для реакции стало заявление Такаити с требованием демонтировать открытый 4 сентября в Хабаровске мемориал «Победа на Востоке». Японского премьера возмутило изображение советского солдата, разбивающего прикладом пограничный столб с хризантемой — символом императорского дома Японии. Такаити назвала композицию неприемлемой и заявила, что Токио ещё до открытия монумента требовал остановить его установку. Японские власти намерены и дальше добиваться демонтажа памятника.