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Опубликовано 6 сентября, 14:27

«Осталось потребовать от Солнца не светить»: Захарова ответила премьеру Японии

Захарова назвала бессмысленными претензии Токио из-за памятника в Хабаровске

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Японии осталось потребовать от ветра не дуть, а от Солнца — не светить после призыва демонтировать памятник Победы в Хабаровске. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила премьер-министру Японии Санаэ Такаити.

«Осталось потребовать от ветра не дуть и Солнца не светить. Наша земля, защищённая предками; наша история, основанная на фактах; наша память, запечатлённая в памятнике», — заявила дипломат.

Захарова подчеркнула, что отношение Токио к собственной истории не должно распространяться на другие страны. По её словам, Россия намерена сохранять память о событиях Второй мировой войны.

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Поводом для реакции стало заявление Такаити с требованием демонтировать открытый 4 сентября в Хабаровске мемориал «Победа на Востоке». Японского премьера возмутило изображение советского солдата, разбивающего прикладом пограничный столб с хризантемой — символом императорского дома Японии. Такаити назвала композицию неприемлемой и заявила, что Токио ещё до открытия монумента требовал остановить его установку. Японские власти намерены и дальше добиваться демонтажа памятника.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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