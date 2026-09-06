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Регион
Опубликовано 6 сентября, 09:16

Захарова нашла у Японии исторический «недуг» после скандала с хризантемой

Захарова уличила Токио в пренебрежении историей из-за хризантемы на памятнике

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала требование Японии демонтировать хризантему с монумента Победы в Хабаровске. По её словам, Токио пренебрежительно относится к собственной истории.

«Если Токио с пренебрежением относится к японской истории, то этот недуг не должен распространяться на других», — заявила Захарова РИА «Новости».

Речь идёт о мемориале Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, открытом в Хабаровске 4 сентября. В композиции советский солдат разбивает прикладом пограничный столб с изображением хризантемы.

Японская сторона сочла такое изображение неприемлемым, поскольку хризантема широко воспринимается как символ Японии и императорского дома. МИД Японии сообщил, что по дипломатическим каналам потребовал прекратить установку монумента и демонтировать его. Но Россия сказала твёрдое «нет». Позже премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от Москвы и вовсе демонтировать установленный в Хабаровске памятник Победы.

Послевоенное обеление истории: Почему Япония требует убрать хризантему с мемориала ВОВ под Хабаровском
Послевоенное обеление истории: Почему Япония требует убрать хризантему с мемориала ВОВ под Хабаровском

Больше новостей об отношениях России и Японии — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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