Захарова нашла у Японии исторический «недуг» после скандала с хризантемой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала требование Японии демонтировать хризантему с монумента Победы в Хабаровске. По её словам, Токио пренебрежительно относится к собственной истории.

«Если Токио с пренебрежением относится к японской истории, то этот недуг не должен распространяться на других», — заявила Захарова РИА «Новости».

Речь идёт о мемориале Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, открытом в Хабаровске 4 сентября. В композиции советский солдат разбивает прикладом пограничный столб с изображением хризантемы.

Японская сторона сочла такое изображение неприемлемым, поскольку хризантема широко воспринимается как символ Японии и императорского дома. МИД Японии сообщил, что по дипломатическим каналам потребовал прекратить установку монумента и демонтировать его. Но Россия сказала твёрдое «нет». Позже премьер-министр Японии Санаэ Такаити потребовала от Москвы и вовсе демонтировать установленный в Хабаровске памятник Победы.