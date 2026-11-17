Президент России Владимир Путин может провести неформальную беседу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. При этом отдельные официальные переговоры двух лидеров не запланированы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии ИС «Вести».

«Нет, такой встречи полноформатной не запланировано. Но тем не менее мы не исключаем, что они смогут пообщаться на полях саммита», — заявил представитель Кремля.

Возможность контакта Москвы и Токио сохраняется, однако о согласованном формате переговоров пока речи не идёт. Песков не уточнил, какие вопросы могли бы обсудить Путин и Такаити в случае встречи.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт 18–19 ноября в Шэньчжэне. В мероприятии примут участие лидеры крупнейших экономик региона. В рамках форума также запланированы переговоры российского президента с руководством Китая.