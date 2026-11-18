Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили самые острые международные вопросы
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили наиболее острые вопросы международной и региональной повестки во время закрытых переговоров в китайском Шэньчжэне. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Встреча состоялась за закрытыми дверями. Действительно, она носила официальный характер и были рассмотрены все наиболее важные, наиболее острые вопросы международной и региональной повестки», — рассказал представитель Кремля.
Ушаков не стал раскрывать конкретное содержание беседы и возможные договорённости лидеров.
Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись 18 ноября на полях саммита АТЭС. Сначала стороны общались в расширенном составе делегаций, после чего продолжили встречу в узком кругу за рабочим завтраком. В общей сложности разговор продолжался более двух часов.
Одной из затронутых тем стала ситуация на Украине. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин проинформировал китайского коллегу о положении дел в зоне СВО. Подробности обсуждения представитель Кремля не привёл.
Встреча прошла накануне запланированных на 19 ноября трёхсторонних переговоров Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Лидерам предстоит обсудить международную безопасность и наиболее острые мировые конфликты.