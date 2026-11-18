Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили наиболее острые вопросы международной и региональной повестки во время закрытых переговоров в китайском Шэньчжэне. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Встреча состоялась за закрытыми дверями. Действительно, она носила официальный характер и были рассмотрены все наиболее важные, наиболее острые вопросы международной и региональной повестки», — рассказал представитель Кремля.

Ушаков не стал раскрывать конкретное содержание беседы и возможные договорённости лидеров.

Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись 18 ноября на полях саммита АТЭС. Сначала стороны общались в расширенном составе делегаций, после чего продолжили встречу в узком кругу за рабочим завтраком. В общей сложности разговор продолжался более двух часов.

Одной из затронутых тем стала ситуация на Украине. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин проинформировал китайского коллегу о положении дел в зоне СВО. Подробности обсуждения представитель Кремля не привёл.