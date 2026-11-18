Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне завершились. Встреча лидеров двух стран на полях саммита АТЭС продолжалась более двух часов.

Беседа проходила в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Сначала стороны провели переговоры в расширенном составе делегаций, после чего продолжили общение в узком кругу за рабочим завтраком.

Основными темами встречи стали развитие российско-китайского сотрудничества и международная повестка. В частности, планировалось обсудить украинский конфликт, ситуацию на Корейском полуострове и взаимодействие Москвы и Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Путин намеревался проинформировать Си Цзиньпина о последних контактах с Вашингтоном, включая трёхсторонние переговоры представителей России, США и Украины, состоявшиеся 10–11 ноября в Абу-Даби. Отдельной темой могла стать подготовка встречи с американским президентом Дональдом Трампом, запланированной на 19 ноября.

В начале переговоров Путин отметил устойчивость российско-китайского внешнеполитического взаимодействия и выразил готовность вместе с Пекином работать над обеспечением мира и процветания в АТР. Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул прочность отношений между двумя странами.