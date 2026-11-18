Полсотни встреч за 13 лет: Си Цзиньпин раскрыл символичную деталь переговоров с Путиным
Си Цзиньпин назвал встречу с Путиным 50-й с 2013 года
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Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне стали юбилейными. С 2013 года лидеры двух стран встретились уже в 50-й раз. На символичность этой даты обратил внимание сам китайский руководитель.
«Весьма символично, что сегодняшняя встреча — наша третья личная встреча с начала текущего года и пятидесятая по счёту встреча с 2013 года», — сказал Си Цзиньпин.
Китайский лидер уточнил, что в общей статистике учитываются не только личные переговоры, но и контакты в формате видеоконференций. Нынешняя очная встреча стала третьей с начала 2026 года.
В мае Путин посетил Пекин, где стороны обсудили развитие двусторонних отношений и одобрили продление базового Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Следующие полноценные переговоры состоялись в августе на полях 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Нынешняя встреча проходит в рамках 33-го саммита АТЭС. В центре внимания Москвы и Пекина — развитие экономического сотрудничества и международная повестка.
Life.ru также рассказывал, какие вопросы Путин намерен обсудить с Си Цзиньпином в Шэньчжэне. В частности, российский президент планировал проинформировать китайского коллегу о последних контактах с США, включая переговоры в Абу-Даби. Уже 19 ноября к лидерам России и Китая на трёхсторонней встрече присоединится американский президент Дональд Трамп.