Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне стали юбилейными. С 2013 года лидеры двух стран встретились уже в 50-й раз. На символичность этой даты обратил внимание сам китайский руководитель.

«Весьма символично, что сегодняшняя встреча — наша третья личная встреча с начала текущего года и пятидесятая по счёту встреча с 2013 года», — сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер уточнил, что в общей статистике учитываются не только личные переговоры, но и контакты в формате видеоконференций. Нынешняя очная встреча стала третьей с начала 2026 года.

В мае Путин посетил Пекин, где стороны обсудили развитие двусторонних отношений и одобрили продление базового Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Следующие полноценные переговоры состоялись в августе на полях 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Нынешняя встреча проходит в рамках 33-го саммита АТЭС. В центре внимания Москвы и Пекина — развитие экономического сотрудничества и международная повестка.