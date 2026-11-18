Президент России Владимир Путин ожидает большой пользы от предстоящих переговоров с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Выступая 18 ноября на деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне, глава государства затронул будущее мирового порядка, последствия западных санкций, развитие российской экономики и новые возможности сотрудничества со странами Азии. Главные заявления российского лидера собрал Life.ru.

Особое внимание Путин уделил предстоящей 19 ноября трёхсторонней встрече лидеров России, США и Китая. Президент рассчитывает на «большую потенциальную пользу» от переговоров и считает, что АТЭС позволяет ведущим державам искать компромиссы даже по самым сложным вопросам политики, экономики и безопасности. По его словам, современному миру необходимы диалог и партнёрство вместо ультиматумов и изоляции.

Говоря о переменах в мировой экономике, российский лидер раскритиковал бывших гегемонов, которые, по его оценке, пытаются сдерживать развитие успешных конкурентов. Путин подчеркнул, что прежние инструменты экономического давления постепенно теряют эффективность. Санкции и торговые ограничения по-прежнему создают трудности, однако уже не способны полностью остановить экономический рост других государств.

Попытки изолировать Россию президент назвал провалившимися. При этом, по его мнению, Евросоюз сам столкнулся с серьёзными последствиями антироссийских ограничений: потерей промышленного потенциала, ростом долговой нагрузки и бюджетных дефицитов. Отказ от российских энергоресурсов, считает Путин, лишил европейскую экономику одного из важных конкурентных преимуществ. Он также напомнил, что Москва не отказывалась от доллара и евро — ограничения на использование этих валют были введены извне.

Отдельно глава государства привёл показатели российской экономики. По его данным, за последние три года ВВП страны увеличился более чем на 10%, безработица составляет 2,3%, а государственный долг остаётся в пределах 17%. Инфляцию Путин назвал контролируемой. Существенно изменилась и структура внешнеторговых расчётов: доля доллара и евро в оплате российского экспорта сократилась с 85% в 2021 году до 9%.

Одним из главных направлений развития России президент назвал технологический суверенитет. По его словам, две отечественные языковые модели входят в число лучших в мире, российские маркетплейсы — в десятку крупнейших, а цифровые платформы и искусственный интеллект меняют образование, медицину, науку и государственное управление. Страна готова делиться своими технологическими решениями с партнёрами, обеспечивая защиту данных и национальный контроль над цифровой инфраструктурой.

Большие перспективы Путин связывает с Азиатско-Тихоокеанским регионом, на который уже приходится 53% внешнеторгового оборота России. С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике начнёт действовать единый преференциальный режим для инвесторов. Кроме того, развитие экономических связей с Китаем и другими партнёрами, по оценке президента, позволит расширить охват преференциального рынка с участием России примерно до четырёх миллиардов человек.

Москва также намерена наращивать поставки продовольствия и удобрений в страны АТР, развивать евразийскую интеграцию и укреплять экономические связи на принципах равноправного сотрудничества. Путин сообщил, что Россия уже подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году и рассчитывает на поддержку участников объединения.

К предстоящим переговорам трёх мировых лидеров приковано особое внимание. Life.ru сообщал, что заместитель главы МИД России Сергей Рябков допустил обсуждение украинского урегулирования на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По словам дипломата, этот вопрос может стать частью диалога, который пройдёт 19 ноября в Шэньчжэне.