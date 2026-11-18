Китай намерен вместе с партнёрами по АТЭС укреплять доверие и преодолевать общие трудности. О готовности к такой работе председатель КНР Си Цзиньпин заявил на деловом саммите объединения.

«Китай готов сотрудничать со всеми сторонами для укрепления доверия, продвижения вперед несмотря на трудности и совместного построения Азиатско-Тихоокеанского сообщества», — сказал он.

Среди приоритетов китайский лидер назвал открытую торговлю и устойчивые связи между производителями и поставщиками. Он также призвал продолжить работу над зоной свободной торговли в регионе.

«Мы должны поддерживать свободную и открытую торговлю, выступать за стабильность глобальных производственных и логистических цепочек, продвигать процесс создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Ранее Life.ru писал о поддержке российской заявки на председательство в АТЭС в 2035 году со стороны восьми участников объединения. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Марата Бердыева, Москва обсуждает этот вопрос с партнёрами. В случае одобрения Россия намерена сосредоточиться на торговле, инвестициях, энергетике и цифровой экономике.