Россия и Китай намерены совместными усилиями обеспечивать мир и процветание в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне.

«У нас общая цель — обеспечение мира и процветания в АТР, будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что отношения Москвы и Пекина продолжают укрепляться. По его словам, сотрудничество двух государств развивается «по восходящей» и приносит практическую пользу гражданам обеих стран.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в широком составе делегаций. В ходе встречи стороны намерены рассмотреть перспективы дальнейшего развития экономических связей между Россией и Китаем.