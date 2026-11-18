Азиатские государства прошли путь от сборочных площадок западных компаний до мировых лидеров в сфере передовых технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая с обращением к Деловому совету АТЭС в Шэньчжэне.

«Они совершили гигантский прыжок вперёд. Из периферии хозяйственных процессов, из «мировой фабрики», где западные компании размещали, как правило, лишь сборочные производства, стали лидерами глобального развития, локомотивами инноваций», — сказал президент.

По словам Путина, за последние десятилетия страны Азии значительно укрепили свои позиции в мировой экономике. Если раньше их роль во многом сводилась к производству товаров для иностранных корпораций, то теперь они самостоятельно разрабатывают сложные технологии и определяют направления их развития.

Особое внимание российский лидер обратил на достижения региона в машиностроении и робототехнике. Эти отрасли он назвал среди направлений, в которых азиатские государства уже выступают движущей силой мирового технологического прогресса.

Отдельно президент выделил цифровые технологии и искусственный интеллект. По его оценке, страны Азии больше не ограничиваются использованием зарубежных разработок, а сами формируют долгосрочные тенденции в этих сферах.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин заявил о прочных позициях России среди крупнейших экономик мира. Выступая в Шэньчжэне, президент подчеркнул, что российская экономика сохраняет свои позиции, несмотря на внешнее давление и международные ограничения. По словам главы государства, Россия занимает первое место в Европе по объёму экономики.