Российская экономика сохраняет место среди крупнейших в мире, несмотря на внешнее давление и международные ограничения. Президент Владимир Путин подчеркнул, что страна занимает первое место в Европе по объёму экономики. Об этом глава государства заявил в обращении к Деловому совету АТЭС.

«Мы прочно входим в число крупнейших экономик мира», — отметил российский лидер.

Отдельно президент обратил внимание на положение России среди европейских государств. По его словам, отечественная экономика опережает остальные страны Европы по совокупному объёму.

«Занимаем первое место в Европе», — подчеркнул Путин.

Глава государства выступил с обращением на Деловом саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Мероприятие собрало представителей бизнеса и руководителей крупнейших компаний стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российскую сторону на форуме представляют более 30 компаний из различных отраслей экономики.

Ранее Владимир Путин отмечал, что ВВП России увеличился более чем на 10% за три года и продолжает расти. Кроме того, глава государства отметил контролируемую инфляцию в стране.