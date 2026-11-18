Российская экономика за последние три года прибавила более 10% и сохраняет рост. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в обращении к Деловому совету АТЭС в рамках саммита в китайском Шэньчжэне.

«За прошедшие три года ВВП России увеличился более чем на 10% и продолжает расти», — сказал глава государства.

Путин также оценил ситуацию с ценами в стране.

«Под контролем находится инфляция», — подчеркнул президент России.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и международных переговоров. Программа визита включает беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. На 19 ноября запланирована трёхсторонняя встреча с участием лидера США Дональда Трампа.