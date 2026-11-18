Россия вышла на первое место в мире по количеству санкций, которые ввели против неё. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе саммита АТЭС Шэньчжэне. Президент подчеркнул, что страна достойно выдержала это испытание.

«Наша страна в силу своего географического положения, национального характера наших народов, роли в мировой экономике и политике достойно прошла через все эти испытания», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, ограничения продолжают сдерживать экономическое развитие. Однако сокрушить экономику конкурентов с помощью санкций уже не удаётся. На данный момент экономика России занимает прочное место среди мировых лидеров, указал Путин.

«Внешнее давление стало для России большим стимулом, подстегнуло нас последовательно укреплять технологический суверенитет, повысить производительность труда, обновить мощности, освоить выпуск передовых товаров и насытить внутренний рынок качественной отечественной продукцией», — сказал глава государства.

По словам российского лидера, практика показывает провал прежних инструментов экономического доминирования и фактического принуждения. Они, по словам Путина, утратили своё устрашающее воздействие.

Ранее Life.ru сообщал о прибытии Путина в китайский Шэньчжэнь. Рабочая программа президента рассчитана на 18–19 ноября и включает участие в мероприятиях АТЭС, переговоры с Си Цзиньпином и трёхстороннюю встречу с китайским лидером и президентом США Дональдом Трампом.