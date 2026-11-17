Европа пока не выработала согласованной позиции по Украине, но встреча лидеров России, Китая и США на полях АТЭС 19 ноября может стать для неё толчком. Такую оценку «Газете.ru» дал бывший депутат Госдумы, эксперт по международным отношениям Алексей Чепа.

«На сегодняшний день пока в Европе нет согласованного решения. Я думаю, что оно может появиться при определённых действиях», — приводит издание слова Чепы. По его мнению, декларации, которые могут прозвучать на встрече трёх лидеров, подтолкнут Европу к конкретным шагам.

Логика эксперта проста: если крупные державы о чём-то договариваются, Брюсселю приходится реагировать. Европейские лидеры, считает Чепа, будут вынуждены прислушиваться к переговорам и решениям России, США и Китая.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп не планирует поднимать украинскую тему на встрече с Путиным и Си Цзиньпином. По данным Associated Press, ссылающегося на представителя американской администрации, президент США намерен сосредоточиться на ситуации вокруг Ирана и ядерном разоружении.