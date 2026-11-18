Лобстеры, рыбий пузырь и песни для лидеров: Юнашев раскрыл меню и программу приёма в Шэньчжэне
Юнашев: Гостей саммита АТЭС в Китае угостили лобстером, групером и димсамами
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
На торжественном приёме саммита АТЭС в Шэньчжэне мировых лидеров угощали китайскими деликатесами и приветствовали национальными мелодиями. Подробностями праздничного вечера поделился корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале.
Меню торжественного приёма саммита АТЭС в Китае. Фото © Telegram / Юнашев LIVE
Для гостей подготовили меню из традиционных китайских блюд. В числе закусок оказалось блюдо под названием «Город птицы Рух» — отсылка к поэтическому имени Шэньчжэня.
Также участникам банкета предложили суп с рыбьим пузырём и китайскими оливками, лобстера с имбирём, говяжий стейк с грибами и групера на пару. В меню вошли сморчки с каштанами и трио димсамов. Из алкогольных напитков подавали исключительно местные вина.
Не менее насыщенной оказалась культурная программа. Организаторы подготовили отдельное музыкальное приветствие для каждой страны — участницы саммита.
Россию представили композицией «Вечерняя песня», для американской делегации прозвучала We Are the World, а для корейской выбрали народную песню «Ариран».
Помимо оркестрового сопровождения, перед гостями выступили артисты пекинской и кантонской оперы. В программу также включили номера танцевальных ансамблей.
Ранее Life.ru сообщал, что на торжественном приёме в Шэньчжэне мировым лидерам предложили чёрную икру и три вида вина. Столы украсили композициями из розовых роз. Кроме того, при появлении Владимира Путина оркестр исполнил «Русский танец» из балета «Щелкунчик».
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