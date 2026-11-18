На торжественном приёме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне гостям саммита АТЭС предлагают чёрную икру и сразу три вида вина. Подробности праздничного меню стали известны из кадров прямой трансляции.

Для участников банкета подготовили красное, белое и игристое вино. Кроме чёрной икры, гостям предлагают лёгкие закуски. Особое внимание организаторы уделили оформлению зала: каждый стол украшен композицией из розовых роз.

Торжественный приём проходит в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который Китай принимает 18–19 ноября. Среди прибывших в Шэньчжэнь мировых лидеров — президент России Владимир Путин. На 19 ноября запланирована трёхсторонняя встреча российского лидера с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.