Чёрная икра, три вида вина и розы: чем встречают мировых лидеров в Китае
Гостям приёма Си Цзиньпина на АТЭС подают чёрную икру и три вида вина
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
На торжественном приёме от имени председателя КНР Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне гостям саммита АТЭС предлагают чёрную икру и сразу три вида вина. Подробности праздничного меню стали известны из кадров прямой трансляции.
Для участников банкета подготовили красное, белое и игристое вино. Кроме чёрной икры, гостям предлагают лёгкие закуски. Особое внимание организаторы уделили оформлению зала: каждый стол украшен композицией из розовых роз.
Торжественный приём проходит в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который Китай принимает 18–19 ноября. Среди прибывших в Шэньчжэнь мировых лидеров — президент России Владимир Путин. На 19 ноября запланирована трёхсторонняя встреча российского лидера с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин организует приветственный банкет для участников АТЭС. Проведение приёма также было заранее анонсировано МИД Китая.
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