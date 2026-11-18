Мария Захарова показала фото автомобиля Владимира Путина, на котором президент передвигается на китайскому Шэньчжэню. Официальный представитель МИД России опубликовала в своём Telegram-канале фотографию президентского лимузина Aurus Senat.

На фотографии — чёрный лимузин Aurus Senat. Машина выглядит впечатляюще: длинный кузов, блестящая хромированная решётка, красивые крупные колёса и полностью затемнённые задние стёкла.

Украинский вопрос вошёл в переговоры Путина и Си Цзиньпина в Китае: Кремль раскрыл детали встречи

Украинский вопрос вошёл в переговоры Путина и Си Цзиньпина в Китае: Кремль раскрыл детали встречи

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.