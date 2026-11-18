«Автомобиль #1»: Захарова показала фото Aurus, на котором Путин передвигается по Китаю
Захарова показала фото Aurus Senat Путина в Китае
Захарова показала президентский лимузин Путина. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Мария Захарова показала фото автомобиля Владимира Путина, на котором президент передвигается на китайскому Шэньчжэню. Официальный представитель МИД России опубликовала в своём Telegram-канале фотографию президентского лимузина Aurus Senat.
«Автомобиль #1», — подписала она свой пост.
На фотографии — чёрный лимузин Aurus Senat. Машина выглядит впечатляюще: длинный кузов, блестящая хромированная решётка, красивые крупные колёса и полностью затемнённые задние стёкла.
Напомним, сейчас Владимир Путин находится в китайском городе Шэньчжэне. Президент приехал туда для участия в 33-м саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит 18–19 ноября. Сегодня глава государства уже провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В программе визита также предусмотрены встречи с другими зарубежными лидерами. 19 ноября ожидается трёхсторонняя встреча Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
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