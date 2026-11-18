Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили урегулирование конфликта на Украине во время переговоров в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА «Новости».

Встреча состоялась 18 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Переговоры продолжались более двух часов и проходили сначала в расширенном составе делегаций, а затем в узком кругу за рабочим завтраком.

Украинская проблематика была одной из ключевых тем международной повестки. Ещё до встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин намерен проинформировать китайского коллегу о последних контактах с Вашингтоном, включая трёхсторонние переговоры представителей России, США и Украины, состоявшиеся 10–11 ноября в Абу-Даби.

Помимо украинского урегулирования, в повестку российско-китайских переговоров входили ситуация на Корейском полуострове и стратегическое взаимодействие двух стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В обсуждении в узком составе участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Разговор Путина и Си состоялся накануне запланированной на 19 ноября трёхсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер также намерен поднять украинский вопрос на переговорах с руководителями России и Китая.