Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин разделяют представление о новом мировом порядке, в котором ведущие державы самостоятельно определяют глобальный баланс сил, оставляя Европу на второстепенных ролях. Такую оценку высказал обозреватель британской газеты The Guardian Рафаэль Беэр в преддверии трёхсторонней встречи лидеров в Китае.

По мнению журналиста, предстоящие переговоры 19 ноября в Шэньчжэне имеют для Москвы особое символическое значение. Участие Путина в саммите наравне с руководителями США и Китая демонстрирует признание России одной из ключевых мировых держав. Беэр считает, что для российского президента это уже дипломатический успех независимо от того, удастся ли участникам достичь конкретных договорённостей.

Китай, в свою очередь, получает возможность закрепить за собой роль организатора нового международного диалога. Трамп рассчитывает обсудить ядерное разоружение, Иран, торговлю и украинский конфликт. Однако, как отмечает автор, сам формат встречи трёх лидеров заставляет европейские столицы задуматься о собственном месте в меняющейся системе международных отношений.

Особую тревогу в Европе вызывает сравнение предстоящего саммита с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство мира. По оценке Беэра, опасения связаны с возможностью принятия решений, затрагивающих безопасность европейских государств, без их непосредственного участия.

Обозреватель обращает внимание на отсутствие у Евросоюза единой политической фигуры, способной представлять согласованную позицию всех стран объединения на переговорах такого уровня. При этом Европа по-прежнему обладает значительным экономическим влиянием, но испытывает трудности с превращением его в самостоятельную геополитическую силу.

Отдельно Беэр критикует последствия Brexit для Великобритании. По его мнению, выход из Евросоюза ослабил международные позиции Лондона и лишил страну возможности непосредственно участвовать в выработке общеевропейских решений. В условиях формирования крупных геополитических блоков журналист считает необходимым сближение Великобритании с европейскими соседями.

Автор заключает, что предстоящая встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина должна стать для Европы предупреждением. Даже если переговоры не приведут к масштабным соглашениям, они продемонстрируют необходимость укрепления европейского сотрудничества и развития собственной стратегической самостоятельности.