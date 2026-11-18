Европу оставят за бортом: The Guardian раскрыла общее видение мирового порядка Путина, Трампа и Си
The Guardian: Путин, Трамп и Си формируют мировой порядок без Европы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Президент России Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин разделяют представление о новом мировом порядке, в котором ведущие державы самостоятельно определяют глобальный баланс сил, оставляя Европу на второстепенных ролях. Такую оценку высказал обозреватель британской газеты The Guardian Рафаэль Беэр в преддверии трёхсторонней встречи лидеров в Китае.
По мнению журналиста, предстоящие переговоры 19 ноября в Шэньчжэне имеют для Москвы особое символическое значение. Участие Путина в саммите наравне с руководителями США и Китая демонстрирует признание России одной из ключевых мировых держав. Беэр считает, что для российского президента это уже дипломатический успех независимо от того, удастся ли участникам достичь конкретных договорённостей.
Китай, в свою очередь, получает возможность закрепить за собой роль организатора нового международного диалога. Трамп рассчитывает обсудить ядерное разоружение, Иран, торговлю и украинский конфликт. Однако, как отмечает автор, сам формат встречи трёх лидеров заставляет европейские столицы задуматься о собственном месте в меняющейся системе международных отношений.
Особую тревогу в Европе вызывает сравнение предстоящего саммита с Ялтинской конференцией 1945 года, на которой лидеры СССР, США и Великобритании обсуждали послевоенное устройство мира. По оценке Беэра, опасения связаны с возможностью принятия решений, затрагивающих безопасность европейских государств, без их непосредственного участия.
Обозреватель обращает внимание на отсутствие у Евросоюза единой политической фигуры, способной представлять согласованную позицию всех стран объединения на переговорах такого уровня. При этом Европа по-прежнему обладает значительным экономическим влиянием, но испытывает трудности с превращением его в самостоятельную геополитическую силу.
Отдельно Беэр критикует последствия Brexit для Великобритании. По его мнению, выход из Евросоюза ослабил международные позиции Лондона и лишил страну возможности непосредственно участвовать в выработке общеевропейских решений. В условиях формирования крупных геополитических блоков журналист считает необходимым сближение Великобритании с европейскими соседями.
Автор заключает, что предстоящая встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина должна стать для Европы предупреждением. Даже если переговоры не приведут к масштабным соглашениям, они продемонстрируют необходимость укрепления европейского сотрудничества и развития собственной стратегической самостоятельности.
Тема возможного исключения Европы из переговоров уже вызвала дискуссии среди европейских политиков. Life.ru рассказывал, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал предстоящий саммит «новой Ялтой» без участия Франции. Политик обвинил руководство страны и Евросоюза в утрате дипломатического влияния и призвал восстановить диалог с Москвой.